Али Абдель-Азиз: «Если Перейра не будет готов к турниру в Абу-Даби, Анкалаев подерется там с кем-то другим»

Али Абдель-Азиз высказался о реванше Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.

«Нам предложили бой в июне, мы дали согласие. Согласились и на бой в августе. Сейчас идут переговоры об октябре. Перейра заслуживает реванша, мы подождем. Но если он не будет готов к турниру в Абу-Даби, Анкалаев подерется там с кем-то другим», – сказал менеджер Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз.

Магомед Анкалаев завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в марте, победив Перейру единогласным решением судей.

Алекс Перейра: «Пока нет даты боя, я взял паузу, чтобы отдохнуть. Было много работы в 2024 году»