Ренье де Риддер: «Самый опасный боец среднего веса – Нассурдин Имавов»

Де Риддер назвал самого опасного бойца в среднем весе.

«Не думаю, что Хамзат самый опасный в дивизионе. Самый опасный – Нассурдин Имавов , он очень разносторонний. Хорошо двигается, расслаблен, умен», – сказал боец UFC Ренье де Риддер.

Ренье де Риддер победил Бо Никала техническим нокаутом во втором раунде на UFC on ESPN 67. Бой Роберта Уиттакера и де Риддера возглавит UFC Abu Dhabi 26 июля.

Ренье де Риддер: «Вероятно, сломаю Уиттакера, как Бо Никала»