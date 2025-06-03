Ренье де Риддер: «Самый опасный боец среднего веса – Нассурдин Имавов»
Де Риддер назвал самого опасного бойца в среднем весе.
«Не думаю, что Хамзат самый опасный в дивизионе. Самый опасный – Нассурдин Имавов, он очень разносторонний. Хорошо двигается, расслаблен, умен», – сказал боец UFC Ренье де Риддер.
Ренье де Риддер победил Бо Никала техническим нокаутом во втором раунде на UFC on ESPN 67. Бой Роберта Уиттакера и де Риддера возглавит UFC Abu Dhabi 26 июля.
Ренье де Риддер: «Вероятно, сломаю Уиттакера, как Бо Никала»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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