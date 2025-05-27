Камил Гаджиев: «Хамзату будет тяжело эмоционально в бою за титул. Будет давить ответственность, а иностранцы такого не чувствуют»

Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке между дю Плесси и Чимаевым.

«Для Хамзата опыт титульного боя первый. Для Дрикуса нет. И в этом сила Дрикуса. Потому Хамзату будет тяжело эмоционально. За него будут сильно болеть, он будет понимать ответственность, иностранцы такой ответственности не чувствуют. Я часто наблюдал это, наши бойцы в этом плане «подгорают», – сказал глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев .

Напомним, поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между дю Плесси и Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.

Дю Плесси – Чимаеву: «Когда ты зайдешь со мной в октагон, это будет первый подобный опыт в твоей жизни. И не самый приятный»