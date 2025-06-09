Аспиналл хочет кардио Двалишвили: «Мераб, покажи мне, что к чему. Приведи меня в такую же форму»

Том Аспиналл признался, что завидует физической форме Мераба Двалишвили.

«Хочу кардио Двалишвили . Мераб, покажи мне, что к чему. Приведи меня в такую же форму. Я готов к этому», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Напомним, Двалишвили задушил Шона О’Мэлли в главном поединке UFC 316.

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