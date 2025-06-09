Двалишвили – о встрече с Трампом: «Для меня честь пожать руку и пообщаться с лидером нашей великой страны»

Мераб Двалишвили высказался о встрече с президентом США Трампом на UFC 316.

«Для меня честь пожать руку и пообщаться с лидером нашей великой страны. Спасибо за поддержку бойцов UFC», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном событии UFC 316. После боя он перелез через клетку, чтобы поговорить с президентом США Дональдом Трампом .

Двалишвили родился в Тбилиси. В 2013 году он переехал в США. У него два гражданства – грузинское и американское.

Двалишвили – после победы над О’Мэлли: «Верьте в свою мечту. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил»

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