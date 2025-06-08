Двалишвили ждет, что его следующим соперником станет Сэндхаген: «Кори – самый достойный парень в дивизионе»

Мераб Двалишвили считает, что Кори Сэндхаген станет его следующим соперником.

«Кори – самый достойный парень в дивизионе. Он всегда боролся с лучшими из лучших. Он компанейский и очень уважительный», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником Двалишвили станет Кори Сэндхаген .

Напомним, в главном событии UFC 316 Двалишвили досрочно победил Шона О’Мэлли, защитив пояс легчайшего веса.

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