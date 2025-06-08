Джонс поздравил Двалишвили с 13-й подряд победой в UFC: «Как ты себя чувствуешь, чемпион? Ничего не болит?»
Джон Джонс поздравил Мераба Двалишвили с победой над Шоном О’Мэлли.
«Добро пожаловать и поздравляю, Мераб. Как ты себя чувствуешь сегодня, чемпион? Ничего не болит?» – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс, прикрепив картинку с пятью экс-чемпионами UFC, имевшими серию из 13 побед и больше.
Напомним, Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном событии UFC 316.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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