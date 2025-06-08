Топурия – о победе Двалишвили на UFC 316: «Легенда. Больше нечего сказать»
Илия Топурия отреагировал на победу Мераба Двалишвили на UFC 316.
«Легенда. Больше нечего сказать», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Напомним, Двалишвили победил Шона О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде в главном событии UFC 316.
Мераб – о реваншах с Яном и Нурмагомедовым: «Готов к любому, кого UFC посчитает наиболее достойным»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
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