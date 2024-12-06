Гончаров – о Топурии: «Царукян его победит. Хотелось бы посмотреть на Илию против Порье – вот это был бы бой»

Евгений Гончаров считает, что Царукян победил бы Топурию.

«Думаю, что Арман Царукян заберет победу в бою против Топурии . Илия меньше габаритами, физически слабее. Царукян переводил бы Топурию, отчего тот бы и устал.

Хотелось бы посмотреть поединок Дастина Порье против Илии. Вот это был бы бой. Болельщики заслужили это противостояние. Хороший собачий пятираундовый поединок. А его дали Оливейре . Не знаю, за что. Топурии дали аванс в лице Чарльза, чтобы он смог забрать титул, а потом провел бы поединок против Ислама Махачева », – сказал экс-чемпион ACA Евгений Гончаров .

Напомним, Оливейра и Топурия подерутся за вакантный пояс в легком весе в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

Евгений Гончаров: «Сложно обвинять Махачева в трусости. Только глупый человек может такое говорить, каковым и является Топурия»

Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»