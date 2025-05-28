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Рой Джонс предложил Топурии помощь в подготовке к бою с Оливейрой: «Я бы внес серьезный вклад»

Рой Джонс предложил Илии Топурии помощь в подготовке к бою с Чарльзом Оливейрой.

Ранее стало известно, что Топурия принял решение расстаться с тренерами перед дебютом в легком весе.

«Я бы внес серьезный вклад в подготовку Илии. Потому что я обучаю тому, как максимально эффективно использовать ударную технику, как сохранять баланс во время атак.

В ММА очень важно все время быть устойчивым, ведь соперник может выбить тебе опорную ногу. А мой стиль как раз подразумевает постоянную поддержку баланса. Поэтому то, чему я обучаю, может принести пользу любому, кто готов вникнуть», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Напомним, что бой между Топурией и Чарльзом Оливейрой пройдет за вакантный пояс в легком весе и возглавит турнир UFC 317. Ивен состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Тренер Топурии Климент: «У Илии есть определенные потребности, которые я не могу удовлетворить, потому что не готов постоянно быть с ним в Мадриде»

Илия Топурия планирует перейти в полесредний вес через несколько боев

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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