Двалишвили – после победы над О’Мэлли: «Верьте в свою мечту. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил»

Мераб Двалишвили дал первый комментарий после победы над О’Мэлли в реванше.

«Ребята, верьте в свою мечту. Я тренируюсь, стараюсь, хожу в церковь и получаю свое. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил.

Почувствовал, что О’Мэлли устает. Я изучал прошлый бой, сделал работу над ошибками.

Кори Сэндхаген – следующий? Давай, Кори. Вперед, я готов», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном событии UFC 316.

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