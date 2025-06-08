Двалишвили – после победы над О’Мэлли: «Верьте в свою мечту. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил»
Мераб Двалишвили дал первый комментарий после победы над О’Мэлли в реванше.
«Ребята, верьте в свою мечту. Я тренируюсь, стараюсь, хожу в церковь и получаю свое. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил.
Почувствовал, что О’Мэлли устает. Я изучал прошлый бой, сделал работу над ошибками.
Кори Сэндхаген – следующий? Давай, Кори. Вперед, я готов», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном событии UFC 316.
UFC 316: Двалишвили победил О’Мэлли, Харрисон победила Пенью, Мурзаканов нокаутировал Рибейро
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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