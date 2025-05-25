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Евгений Гончаров: «Дю Плесси – не самый сильный чемпион. В среднем весе два фаворита – Чимаев и Имавов. Они победят Дрикуса»

Экс-чемпион ACA Гончаров назвал двух бойцов UFC, которые победят дю Плесси.

«Дю Плесси стал чемпионом в тот момент, когда верхушка дивизиона переживает не лучшие времена. Дрикус победил Роберта Уиттакера, но что с ним сделал Чимаев? Два раза дю Плесси победил Шона Стрикленда. Но он, честно говоря, в последних боях больше разговаривает, чем дерется. Больно смотреть на то, что он делает в поединках.

Дю Плесси много пашет, он заслужил эти лавры. Но это не самый сильный чемпион. Нассурдин Имавов в брутальной манере победил бы Дрикуса. Он хорош в стойке, у него сильный бокс. Поединок против Исраэля Адесаньи это показал. Сейчас я вижу двух фаворитов в этом дивизионе – Хамзат Чимаев и Нассурдин Имавов. Думаю, эти парни встретятся за титул. А Чимаев победит дю Плесси. Хамзат агрессивнее в стойке», – считает экс-чемпион ACA Евгений Гончаров.

Напомним, поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между дю Плесси и Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.

Дю Плесси – Чимаеву: «Когда ты зайдешь со мной в октагон, это будет первый подобный опыт в твоей жизни. И не самый приятный»

Евгений Гончаров: «Сложно обвинять Махачева в трусости. Только глупый человек может такое говорить, каковым и является Топурия»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoДрикус дю Плесси
logoЕвгений Гончаров
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logoХамзат Чимаев
logoНассурдин Имавов
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