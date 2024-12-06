Дю Плесси ответил Чимаеву: «Я бы показал тебя, но тут нет эмодзи выродка»

Дрикус Дю Плесси ответил Хамзату Чимаеву в соцсетях.

Хамзат Чимаев посмеялся над Дрикусом дю Плесси в твиттере, опубликовав фото и добавив эмодзи пончиков:

Дю Плесси ответил на пост: «Я бы показал тебя, но тут нет эмодзи выродка».

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между дю Плесси и Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.

Дю Плесси – Чимаеву: «Когда ты зайдешь со мной в октагон, это будет первый подобный опыт в твоей жизни. И не самый приятный»