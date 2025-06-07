Сэндхаген – о петиции против Джонса: «Если ты не будешь драться, у тебя должны забрать пояс, верно?»

Кори Сэндхаген намекнул, что поддерживает петицию о лишении титула Джона Джонса.

«Если ты не будешь драться, у тебя должны забрать пояс, верно?» – ответил боец UFC Кори Сэндхаген на вопрос, касательно петиции о лишении пояса Джона Джонса .

Напомним, в середине мая фанаты запустили петицию о лишении Джонса титула чемпиона UFC в тяжелом весе. Количество подписей уже превысило 200 тысяч.

Джонс – в соцсетях: «Завершил крупнейший семинар в истории Пхукета! Спасибо Тому за бесплатное промо. Обязательно подпишите петицию, мы движемся к цифре в 200 тысяч!»

Джон Джонс: «Давно рассказал UFC о своих планах. Жаль, что дивизион простаивает, но это не моя вина»