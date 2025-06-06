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Спивак – об отношении к Джонсу: «Это великое имя в нашем спорте. Кто я такой, чтобы говорить ему, что делать?»

Сергей Спивак рассказал о своем отношении к Джону Джонсу.

– Ваш дивизион сейчас тормозится по причине бездействия Джона Джонса. Какое у тебя к этому отношение?

– Никакого. Я далеко от них, а вот кто поближе – ребята ждут, хотят подраться. А мне нужно еще несколько побед, чтобы до этого дойти.

– Болельщики создали петицию с требованием забрать пояс у Джонса, там уже почти 200 тысяч подписей. Это справедливое требование?

– Сложно сказать, это бизнес. Джон Джонс – великое имя в нашем спорте. Кто я такой, чтобы говорить ему, что делать? Я думаю, что они уже все решили. Просто сейчас выдерживают паузу, – сказал тяжеловес UFC Сергей Спивак.

Ранее Джонс намекнул на возможное завершение карьеры – по его словам, руководство UFC давно знает о его планах.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Джонс считает, что Аспиналл избегает ровесников: «Он не называет их имена. А мне уже 37 лет – болит все тело»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
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