Джонс – в соцсетях: «Вы, клоуны, думаете, что Фрэнсис более простой соперник из-за слабого грэпплинга? У Тома его тоже нет»
Джон Джонс не считает, что Нганну – более простой соперник, чем Аспиналл.
«Вы, клоуны, думаете, что Фрэнсис был бы намного более простым соперником из-за слабого грэпплинга? У Тома его тоже нет. В Англии черный пояс все равно, что лента за участие в соревнованиях», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.
У Том Аспиналла три поражения и одна победа сдачей. У Нганну четыре победы после сдачи соперника.
Джонс хочет драться с Нганну: «Это настоящий супербой. Столкновение чемпионов, а не просто шумиха. Не просто одна легенда, столкнувшаяся с именем на слуху, а реальные два наследия»
Спивак – об отношении к Джонсу: «Это великое имя в нашем спорте. Кто я такой, чтобы говорить ему, что делать?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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