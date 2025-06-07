Джонс – в соцсетях: «Вы, клоуны, думаете, что Фрэнсис более простой соперник из-за слабого грэпплинга? У Тома его тоже нет»

Джон Джонс не считает, что Нганну – более простой соперник, чем Аспиналл.

«Вы, клоуны, думаете, что Фрэнсис был бы намного более простым соперником из-за слабого грэпплинга? У Тома его тоже нет. В Англии черный пояс все равно, что лента за участие в соревнованиях», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс .

У Том Аспиналла три поражения и одна победа сдачей. У Нганну четыре победы после сдачи соперника.

Джонс хочет драться с Нганну: «Это настоящий супербой. Столкновение чемпионов, а не просто шумиха. Не просто одна легенда, столкнувшаяся с именем на слуху, а реальные два наследия»

Спивак – об отношении к Джонсу: «Это великое имя в нашем спорте. Кто я такой, чтобы говорить ему, что делать?»