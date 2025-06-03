Мэтт Браун: «Джонс хочет больше власти, денег. В UFC попытаются бороться с этим»

Мэтт Браун высказался о Джоне Джонсе.

«Проблема в том, что у Джонса есть влияние. Это вес, где самые большие бои, большие деньги. Джонс хочет больше власти, хочет денег. В UFC попытаются бороться с этим», – сказал экс-боец UFC Мэтт Браун.

Ранее Джон Джонс заявил , что договорился с Томом Аспиналлом подождать заявления UFC.

Соннен – о бое Джонс – Аспиналл: «Никогда не видел, чтобы интерес к топовому бою падал так резко»