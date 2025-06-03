Соннен – о бое Джонс – Аспиналл: «Никогда не видел, чтобы интерес к топовому бою падал так резко»
Чейл Соннен считает, что к бою Джонс vs Аспиналл падает интерес.
«Я никогда не видел, чтобы интерес к топовому бою падал так резко. Люди уже кликают на видео про этот бой. Даже с инсайдами, с кричащими обложками.
Фанаты перестали верить, что этот бой вообще состоится. Они не хотят разочаровываться», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.
Ранее Джон Джонс заявил, что договорился с Томом Аспиналлом подождать заявления UFC.
Аспиналл – Джонсу: «Говорил же, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: gyazo.com
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