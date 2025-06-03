Соннен – о бое Джонс – Аспиналл: «Никогда не видел, чтобы интерес к топовому бою падал так резко»

Чейл Соннен считает, что к бою Джонс vs Аспиналл падает интерес.

«Я никогда не видел, чтобы интерес к топовому бою падал так резко. Люди уже кликают на видео про этот бой. Даже с инсайдами, с кричащими обложками.

Фанаты перестали верить, что этот бой вообще состоится. Они не хотят разочаровываться», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Ранее Джон Джонс заявил , что договорился с Томом Аспиналлом подождать заявления UFC.

Аспиналл – Джонсу: «Говорил же, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию»