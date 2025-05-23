Джонс обратился к Аспиналлу: «Закрой рот и делай, что тебе говорят»
Джон Джонс обратился к Тому Аспиналлу.
Ранее временный чемпион UFC Том Аспиналл высказался о долгом ожидании боя с Джонсом: «Почти год прошел с тех пор, как я в последний раз выходил в октагон. И нет каких-либо перспектив, кроме ожидания».
«Закрой рот и делай то, что тебе говорят», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм VerdictMMA
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