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Джонс обратился к Аспиналлу: «Закрой рот и делай, что тебе говорят»

Джон Джонс обратился к Тому Аспиналлу.

Ранее временный чемпион UFC Том Аспиналл высказался о долгом ожидании боя с Джонсом: «Почти год прошел с тех пор, как я в последний раз выходил в октагон. И нет каких-либо перспектив, кроме ожидания».

«Закрой рот и делай то, что тебе говорят», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Джон Джонс: «Я заработал миллионы, ушел из спорта по своему желанию, стал отличным отцом, вдохновил людей по всему миру»

Тедди Атлас: «Джонс удерживает титул в заложниках. Громкое заявление, но это так»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм VerdictMMA
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