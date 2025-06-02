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Шон О’Мэлли: «Если бой с Двалишвили не состоится, то я не буду сильно переживать»

Шон О’Мэлли не боится срыва реванша с Мерабом Двалишвили.

«Если бой с Мерабом не состоится, то я не буду сильно переживать, будто знаю, что сильнее его. Благодарен UFC за этот шанс. То же самое было с Марлоном Верой. Мне потребовалось 3,5 года, чтобы понять, что я могу его победить», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Напомним, Двалишвили победил О’Мэлли в главном событии UFC 306. Реванш пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке.

Ян – о реванше Двалишвили и О’Мэлли: «Мераб победит. 70 на 30 в его пользу»

О’Мэлли – о Двалишвили: «Мераб – зверь. У него был близкий бой с Умаром, но он забрал его в конце. Но я бы не согласился на реванш, не будь уверен, что смогу победить»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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