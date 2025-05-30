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Двалишвили – о травме: «У меня все еще есть девять здоровых пальцев. Все в порядке»

Мераб Двалишвили высказался о травме пальца на ноге.

Напомним, что Двалишвили получил травму за две недели до поединка с Шоном О’Мэлли.

«Никаких синяков не осталось, черных пятен больше нет. Немного болит, но это нормально. Как видите, я хожу. Это всего лишь мизинец, никаких проблем не будет.

Как я уже говорил, у меня все еще есть девять здоровых пальцев. Все в порядке», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Реванш между Двалишвили и О’Мэлли пройдет в ночь на 8 июня и возглавит турнир UFC 316.

Тренер Двалишвили: «Уверен, что Мераб сломал палец на ноге... Но он выйдет и сделает свою работу, несмотря ни на что»

Двалишвили – об О’Мэлли: «В первом поединке я его поцеловал. В этот раз размажу»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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