Ян – о реванше Двалишвили и О’Мэлли: «Мераб победит. 70 на 30 в его пользу»

Петр Ян считает Двалишвили фаворитом поединка с О’Мэлли.

«Думаю, победит Мераб. Первый бой был очень уверенный с его стороны. Опять же, Шон может поймать каким-то ударом, но если здраво рассуждать, то 70 на 30 в пользу Двалишвили », – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян .

Напомним, Двалишвили победил О’Мэлли в главном событии UFC 306. Реванш пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке.

Новый соперник Яна – скейтбордист с четырьмя боями в UFC. А зачем с ним вообще драться?

О’Мэлли – о Двалишвили: «Мераб – зверь. У него был близкий бой с Умаром, но он забрал его в конце. Но я бы не согласился на реванш, не будь уверен, что смогу победить»