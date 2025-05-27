Тренер Мераба Двалишвили: «Вам придется его убить, чтобы не допустить к бою»
Тренер Мераба Двалишвили рассказал о травме бойца.
«Мераб любит всех раздражать фото с травмами. Но он никогда не опубликует ничего, что действительно могло бы повлиять на снятие с боя.
Сломанный палец – ничто по сравнению с тем, какие травмы были у Мераба до этого. У него были сломаны ребра, а спина просто выведена из строя. Но этот парень выходит в октагон и делает работу. Вам придется убить его, чтобы не допустить к бою», – сказал тренер Джон Вуд.
Титульный поединок Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк (США).
Тренер Двалишвили: «Уверен, что Мераб сломал палец на ноге... Но он выйдет и сделает свою работу, несмотря ни на что»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Mania
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