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Тренер Мераба Двалишвили: «Вам придется его убить, чтобы не допустить к бою»

Тренер Мераба Двалишвили рассказал о травме бойца.

«Мераб любит всех раздражать фото с травмами. Но он никогда не опубликует ничего, что действительно могло бы повлиять на снятие с боя.

Сломанный палец – ничто по сравнению с тем, какие травмы были у Мераба до этого. У него были сломаны ребра, а спина просто выведена из строя. Но этот парень выходит в октагон и делает работу. Вам придется убить его, чтобы не допустить к бою», – сказал тренер Джон Вуд.

Титульный поединок Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк (США).

Тренер Двалишвили: «Уверен, что Мераб сломал палец на ноге... Но он выйдет и сделает свою работу, несмотря ни на что»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Mania
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