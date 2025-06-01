О’Мэлли – о Двалишвили: «Мераб – зверь. У него был близкий бой с Умаром, но он забрал его в конце. Но я бы не согласился на реванш, не будь уверен, что смогу победить»
«У меня дома есть все условия. Я тренируюсь утром, потом сплю и повторяю то же самое днем. Буду драться до тех пор, пока мое тело выдерживает нагрузки. Я стараюсь относиться к восстановлению так же серьезно, как к тренировкам. Думаю, это окупится. Сейчас мне 30 лет. У меня были хорошие годы.
Мераб – зверь. Он был очень хорош в бою с Умаром Нурмагомедовым. У них получился близкий поединок. Двалишвили забрал бой в конце.
Я бы не принял бой с Мерабом, если бы не был уверен, что смогу его одолеть. Сделаю это 8 июня», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, Двалишвили победил О’Мэлли в главном событии UFC 306. Реванш пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке.
Двалишвили – о поединке с Умаром: «Не чувствовал никакой опасности. Понимал, что это еще один спарринг-партнер»
Двалишвили – о травме: «У меня все еще есть девять здоровых пальцев. Все в порядке»