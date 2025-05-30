Двалишвили – об О’Мэлли: «В первом поединке я его поцеловал. В этот раз размажу»

Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке с Шоном О’Мэлли.

«У меня есть дополнительная мотивация закончить этот бой досрочно. В первом поединке я с ним игрался, но теперь буду искать финиш. Я смеялся, выпендривался.

Тогда я даже поцеловал его. Но в этот раз размажу», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Реванш между Двалишвили и Шоном О’Мэлли пройдет в ночь на 8 июня и возглавит турнир UFC 316.

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