Двалишвили – об О’Мэлли: «В первом поединке я его поцеловал. В этот раз размажу»
Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке с Шоном О’Мэлли.
«У меня есть дополнительная мотивация закончить этот бой досрочно. В первом поединке я с ним игрался, но теперь буду искать финиш. Я смеялся, выпендривался.
Тогда я даже поцеловал его. Но в этот раз размажу», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Реванш между Двалишвили и Шоном О’Мэлли пройдет в ночь на 8 июня и возглавит турнир UFC 316.
Двалишвили объяснил, почему поцеловал О’Мэлли в голову во время боя: «Хотел показать, что сломал его»
Главный хайлайт UFC 306 – Двалишвили поцеловал О’Мэлли в шею прямо во время боя
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
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