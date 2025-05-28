Гэрри – о возможном бое с Махачевым: «Больше всего на свете я хочу выйти в октагон и победить лидера P4P»

Иэн Гэрри заявил, что хочет получить поединок с Исламом Махачевым.

Ранее стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт .

«Если люди начнут рекламировать наш бой как противостояние Дагестана и Ирландии, то я не буду против. Но, как по мне, эта история ушла вместе с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым . У них была своя вражда – и она закончилась.

Сейчас Ислам – номер один в рейтинге P4P. Он хочет подняться в полусредний вес и подраться за титул. Если он победит, то я абсолютно точно потребую титульный шанс.

Больше всего на свете я хочу выйти в октагон, победить лидера P4P, завоевать пояс и доказать, что я один из сильнейших бойцов мира», – сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри .

Гэрри – о Чимаеве: «Он еще не сталкивался с соперником, способным сделать то, что могу я»

Бывший спарринг-партнер Махачева Томпсон: «Ислам один раз защитит титул в полусреднем весе. Он из тех парней, которые не хотят потерпеть тяжелое поражение»