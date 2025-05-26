Хабиб выложил фото Махачева: «Пришли ему локацию, Дана»
Хабиб Нурмагомедов обратился к Дане Уайту по поводу Ислама Махачева.
«Пришли ему локацию, Дана Уайт», – подписал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов фото с чемпионом UFC Исламом Махачевым.
Дана Уайт – президент UFC. Следующим соперником Махачева станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена - дата боя неизвестна.
Генри Сехудо: «Хабиб и Конор – единственные, кому удалось подружиться с Уайтом»
Хабиб – о фото Махачева на мотоцикле в горах: «Мне это не нравится»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости