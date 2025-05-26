Хабиб выложил фото Махачева: «Пришли ему локацию, Дана»

Хабиб Нурмагомедов обратился к Дане Уайту по поводу Ислама Махачева.

«Пришли ему локацию, Дана Уайт », – подписал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов фото с чемпионом UFC Исламом Махачевым .

Дана Уайт – президент UFC. Следующим соперником Махачева станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена - дата боя неизвестна.

Генри Сехудо: «Хабиб и Конор – единственные, кому удалось подружиться с Уайтом»

Хабиб – о фото Махачева на мотоцикле в горах: «Мне это не нравится»