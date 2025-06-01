Хабиб – Махачеву: «Я бы не помог «Интеру» на поле. Это тяжело было бы сделать»
Хабиб Нурмагомедов сказал, что не смог бы помочь «Интеру» в финале ЛЧ.
Чемпион UFC Ислам Махачев спросил у Хабиба: «Помог бы ты «Интеру» чем-нибудь?»
«Нет, мне кажется, им тяжело было бы помочь», – ответил экс-чемпион промоушена Нурмагомедов.
Напомним, «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов. Это первая победа в турнире в истории парижского клуба.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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