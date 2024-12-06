Джо Роган: «Не представляю, как О’Мэлли собирается удерживать Мераба. Он же зверь»
Джо Роган высказался о реванше Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли.
«Не представляю, как О’Мэлли собирается удерживать его подальше от себя. Но мне понравилось решение Шона уйти из социальных сетей, бросить курить и окунуться в тренировки.
В прошлом бою Шон не мог бороться. Представьте себе, что вы не можете отрабатывать борьбу, а ваш соперник – Мераб. Он же зверь. Он просто не устает и не сбавляет на протяжении всего боя», – сказал комментатор UFC Джо Роган.
Титульный поединок Шона О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк.
Двалишвили обратился к О’Мэлли: «Шуга, тебе лучше явиться на бой. Никаких оправданий для нас обоих»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости