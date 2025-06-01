Двалишвили – о поединке с Умаром: «Не чувствовал никакой опасности. Понимал, что это еще один спарринг-партнер»

Мераб Двалишвили признался, что не ощущал опасности от Умара Нурмагомедова.

«Я не чувствовал никакой опасности в бою с Умаром. Просто понимал, что он был еще одним соперником, еще одним спарринг-партнером», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Двалишвили состоялся в январе на UFC 311. Мераб победил единогласным решением судей.

Тренер Двалишвили: «Чуть не снял Мераба с боя против Нурмагомедова. Он был полумертвым: открытая рана, стафилококковая инфекция. Он принимал все виды антибиотиков»

Мендес – о причине поражения Умара: «Мераб устроил шоу, выпендривался. Судьи купились»