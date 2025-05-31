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Махачев и Хабиб встретились с Это′О на финале ЛЧ: «Вперед, «Анжи»!

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов встретились с Самюэлем Это′О.

Бойцы UFC посетили финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» в Мюнхене на «Альянц Арене», где пообщались с экс-нападающим «Анжи» и сборной Камеруна Самюэлем Это′О.

«Вперед, «Анжи», – подписал кадры Ислам Махачев.

Это′О играл за махачкалинский «Анжи» с 2011-го по 2013-й.

Фото: instagram.com/stories/islam_makhachev

Хабиб приехал в Мюнхен на финал Лиги чемпионов: «Сегодня с «ПСЖ»

Хабиб хочет, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов: «Если быть честным, то надеюсь, что они победят. Аль-Хелайфи заслужил этот трофей»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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