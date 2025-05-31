Махачев и Хабиб встретились с Это′О на финале ЛЧ: «Вперед, «Анжи»!

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов встретились с Самюэлем Это′О.

Бойцы UFC посетили финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» в Мюнхене на «Альянц Арене», где пообщались с экс-нападающим «Анжи» и сборной Камеруна Самюэлем Это′О .

«Вперед, «Анжи», – подписал кадры Ислам Махачев .

Это′О играл за махачкалинский «Анжи» с 2011-го по 2013-й.

Фото: instagram.com/stories/islam_makhachev

Хабиб приехал в Мюнхен на финал Лиги чемпионов: «Сегодня с «ПСЖ»

Хабиб хочет, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов: «Если быть честным, то надеюсь, что они победят. Аль-Хелайфи заслужил этот трофей»