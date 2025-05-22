Хабиб – о фото Махачева на мотоцикле в горах: «Мне это не нравится»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на увлечение Ислама Махачева.
Ислам Махачев опубликовал фото на мотоцикле в горах.
«Мне это не нравится», – прокомментировал фото экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем против Джека Делла Маддалены.
«Лицемер», «трус», «болтун с красивой стрижкой» – Махачев и Топурия закусились из-за несостоявшегося боя
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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