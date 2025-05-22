Хабиб – о фото Махачева на мотоцикле в горах: «Мне это не нравится»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на увлечение Ислама Махачева.

Ислам Махачев опубликовал фото на мотоцикле в горах.

«Мне это не нравится», – прокомментировал фото экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем против Джека Делла Маддалены.

«Лицемер», «трус», «болтун с красивой стрижкой» – Махачев и Топурия закусились из-за несостоявшегося боя