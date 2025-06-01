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Блэнчфилд – о срыве боя с Барбер: «Мэйси нужно подумать о другом дивизионе и заняться своей жизнью. Не хотела бы теперь с ней драться»

Эрин Блэнчфилд предложила Мэйси Барбер сменить дивизион.

«Это безумно и непрофессионально. Не хотела бы теперь драться с Барбер. Ей нужно подумать о другом дивизионе. Мэйси должна заняться своей жизнью. Ей нужно все исправить. Думаю, что у нее беспорядок во всех аспектах», – сказала боец UFC Эрин Блэнчфилд, комментируя срыв боя с Мэйси Барбер.

Напомним, поединок Барбер и Блэнчфилд должен был возглавить UFC on ESPN 68, но бой отменили за 15 минут до старта из-за медицинского состояния Мэйси.

UFC on ESPN 68: поединок Блэнчфилд и Барбер отменен, Гамрот победил Клайна и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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