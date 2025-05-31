Матеуш Гамрот: «Легкий дивизион – лучший. Не удивлен переходом Махачева – он победил всех и хочет второй пояс»

Матеуш Гамрот не удивлен переходом Махачева в полусредний вес.

«Легкий дивизион – самый опасный и лучший. Каждый месяц происходят изменения. Я не удивлен, что Ислам поднялся. Он одолел всех, поэтому хочет получить второй пояс.

Пэдди Пимблетт ? Он мне не нравится. Он слишком много говорит. У него легкий пути и все думают, что он заслуживает титульник. Но решать UFC», – заявил боец UFC Матеуш Гамрот .

Напомним, Гамрот подерется с Лудовитом Клайном в соглавном поединке UFC on ESPN 68.

UFC on ESPN 68: Блэнчфилд подерется с Барбер, Гамрот против Клайна и другие бои

Взвешивание перед UFC on ESPN 68: Блэнчфилд легче Барбер, Гамрот и Клайн показали одинаковый вес