UFC on ESPN 68: поединок Блэнчфилд и Барбер отменен, Гамрот победил Клайна и другие бои

В ночь на 1 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC on ESPN 68. В главном событии планировался бой девушек из наилегчайшей категории – Эрин Блэнчфилд (13-2) и Мэйси Барбер (14-2). Поединок отменили за 15 минут до старта, поскольку врачи вынесли медицинский запрет на выступление Барбер.

Главные бои турнира :

● Матеуш Гамрот (25-3) победил Лудовита Клайна (23-5-1) единогласным решением судей;

● Рамиз Брахимадж (12-5) победил Билли Рэй Гоффа (9-4) удушающим приемом в первом раунде;

● Дастин Джейкоби (21-9-1) нокаутировал Бруно Лопеса (14-2) в первом раунде;

● Мэйси Чиассон (11-4) проиграла Кетлин Виейре (15-4) единогласным решением судей;

● Душко Тодорович (12-6) проиграл Закари Ризу (9-2) единогласным решением судей.

Взвешивание перед UFC on ESPN 68: Блэнчфилд легче Барбер, Гамрот и Клайн показали одинаковый вес