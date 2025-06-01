Врачи запретили Мэйси Барбер драться с Эрин Блэнчфилд по медицинским показаниям. Бой отменен

Главный поединок UFC on ESPN 68 отменили за несколько минут до старта.

Врачи запретили Мэйси Барбер (14-2) выходить на бой в наилегчайшей категории с Эрин Блэнчфилд (13-2).

У Барбер появились проблемы со здоровьем, из-за чего бой не состоялся. Более подробная информация появится позже.

UFC on ESPN 68: поединок Блэнчфилд и Барбер отменен, Гамрот победил Клайна и другие бои