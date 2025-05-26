Двалишвили обратился к О’Мэлли: «Шуга, тебе лучше явиться на бой. Никаких оправданий для нас обоих»
Мераб Двалишвили обратился у Шону О’Мэлли перед реваншем.
«Шуга, тебе лучше появиться на поединке. Давай покажем людям хороший бой. Никакого оправдания для тебя, никакого оправдания для меня», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили на видео в соцсетях.
Ранее Двалишвили сообщил, что травмировал ногу на тренировке.
Титульный поединок Шона О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк.
Тренер Двалишвили: «Уверен, что Мераб сломал палец на ноге... Но это выйдет и сделает свою работу, несмотря ни на что»
Двалишвили – о планах после реванша с О’Мэлли: «Рассчитываю провести еще два боя в этом году. Хочу оставаться активным, чтобы не отвлекаться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
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