Двалишвили обратился к О’Мэлли: «Шуга, тебе лучше явиться на бой. Никаких оправданий для нас обоих»

Мераб Двалишвили обратился у Шону О’Мэлли перед реваншем.

«Шуга, тебе лучше появиться на поединке. Давай покажем людям хороший бой. Никакого оправдания для тебя, никакого оправдания для меня», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили на видео в соцсетях.

Ранее Двалишвили сообщил , что травмировал ногу на тренировке.

Титульный поединок Шона О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк.

Тренер Двалишвили: «Уверен, что Мераб сломал палец на ноге... Но это выйдет и сделает свою работу, несмотря ни на что»

Двалишвили – о планах после реванша с О’Мэлли: «Рассчитываю провести еще два боя в этом году. Хочу оставаться активным, чтобы не отвлекаться»