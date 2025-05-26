Тренер Двалишвили: «Уверен, что Мераб сломал палец на ноге... Но он выйдет и сделает свою работу, несмотря ни на что»
Тренер Двалишвили уверен, что травма не помешает Мерабу выйти на бой с О’Мэлли.
«Я уверен, что он сломал палец на ноге... Но это ничто по сравнению с некоторыми вещами, которые у нас были во многих боях.
Мераб выйдет и сделает свою работу, несмотря ни на что», – заявил тренер Джон Вуд.
Ранее Двалишвили показал в соцсетях состояние травмированной ноги.
Напомним, титульный поединок Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который состоится в ночь на 8 июня и пройдет в городе Ньюарк (США).
О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316
Двалишвили – о планах после реванша с О’Мэлли: «Рассчитываю провести еще два боя в этом году. Хочу оставаться активным, чтобы не отвлекаться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Submission Radio
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