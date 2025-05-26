Аспиналл – в соцсетях: «28.05.2025. Новости в тяжелом весе. Уже скоро»
Том Аспиналл намекнул на анонс боя.
Временный чемпион UFC Аспиналл выложил короткий ролик, в котором указана дата 28.05.2025. В подписи сказано: «Новости в тяжелом весе. Уже скоро».
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Аспиналл подерется с Джоном Джонсом в 2025 году.
Том Аспиналл: «Думаю, получу бой с Джонсом»
Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тома Аспиналла
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