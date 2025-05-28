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В UFC появятся нашивки для дебютантов. После боев их будут выставлять на продажу

В UFC появятся нашивки для бойцов, проводящих дебютные поединки.

Об этом промоушен сообщил в социальных сетях.

После боев нашивки будут использоваться для создания уникальных коллекционных карточек, которые, вместе с автографами дебютантов, будут выставляться на продажу. Производством займется американская компания Topps.

Андреас Густафссон станет первым бойцом, который выйдет в октагон с подобной нашивкой на экипировке. 31 мая он подерется с Тревином Джайлсом.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Topps
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