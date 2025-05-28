Дмитрий Бивол: «UFC – монополист. Поэтому бойцы ММА зарабатывают в разы меньше боксеров»

Дмитрий Бивол объяснил, почему бойцы ММА зарабатывают меньше боксеров.

«Бойцы ММА зарабатывают в разы меньше, в том числе и потому, что UFC монополист в этой сфере. В боксе же много конкурирующих друг с другом организаций – WBC, WBA, WBO, IBF, поэтому они вынуждены предлагать боксерам лучшие условия.

Если будет одна, как UFC , заработки могут упасть. Однако договариваться станет проще, организовывать большие бои проще, не будет разногласий, а значит, и для построения карьеры боксера будет польза», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Бивол (24-1) в последний раз дрался в феврале, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей.

Бивол – о мотивации: «Есть глобальная – реализовать себя как мужчину»

Бивол и Бетербиев подписали предварительные контракты на поединок