Дмитрий Бивол: «UFC – монополист. Поэтому бойцы ММА зарабатывают в разы меньше боксеров»
Дмитрий Бивол объяснил, почему бойцы ММА зарабатывают меньше боксеров.
«Бойцы ММА зарабатывают в разы меньше, в том числе и потому, что UFC монополист в этой сфере. В боксе же много конкурирующих друг с другом организаций – WBC, WBA, WBO, IBF, поэтому они вынуждены предлагать боксерам лучшие условия.
Если будет одна, как UFC, заработки могут упасть. Однако договариваться станет проще, организовывать большие бои проще, не будет разногласий, а значит, и для построения карьеры боксера будет польза», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Бивол (24-1) в последний раз дрался в феврале, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Forbes
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