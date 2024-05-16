UFC заключил соглашение с производителем экшн-фигурок McFarlane Toys

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

UFC заключил соглашение с производителем экшн-фигурок McFarlane Toys.

McFarlane Toys будет распространять как физические, так и цифровые коллекционные предметы. Сообщается, что фигурки появятся в продаже этой осенью – их можно будет приобрести и онлайн.

«Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с McFarlane Toys – одним из самых уважаемых производителей коллекционных фигурок.

UFC славится самыми преданными фанатами – мы уверены, что McFarlane Toys сможет предложить им уникальный продукт, вдохновленный элитными бойцами промоушена», – сказала старший вице-президент UFC по продажам Трейси Блечински.

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