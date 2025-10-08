Али Абдель-Азиз: «Зайнуков – еще один монстр из Дагестана. Знаю, ребята, что вам это не нравится»
Али Абдель-Азиз отреагировал на подписание Магомеда Зайнукова в UFC.
«Магомед Зайнуков – еще один монстр из Дагестана. Я знаю, что вам, ребята, это не нравится», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, Зайнуков получил контракт в UFC, выиграв Претендентскую серию Даны Уайта.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
