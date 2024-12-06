UFC рассматривает возможность переноса турнира UFC 320 из Мексики в США (Ариэль Хельвани)

UFC рассматривает возможность переноса турнира UFC 320 из Мексики в США.

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани. Причиной возможного переноса называются задержки в строительстве стадиона в Гвадалахаре, который должен принять ивент. По информации Хельвани, руководство арены отменило все запланированные мероприятия до 4 сентября.

Напомним, что турнир UFC 320 должен состояться в ночь с 13 на 14 сентября. Ранее появилась информация, что в главном событии может пройти реванш между Александром Волкановски и Яиром Родригесом .

Леон Эдвардс и Майкл Моралес могут подраться 13 сентября на UFC 320

Безумное шоу UFC на $20 млн в «Сфере». Как это выглядело?