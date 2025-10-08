  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Зайнуков – о прозвище «Джон Порк»: «Я много раз говорил, что правильно «Чанко». Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится»
3

Зайнуков – о прозвище «Джон Порк»: «Я много раз говорил, что правильно «Чанко». Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится»

Магомед Зайнуков попросил фанатов не коверкать его прозвище.

«Я не «Джон Порк». «Чанко»! Не «Джон Порк».

Люди чуть путают из-за звучания. Джон Порк – это человек-свинья нарисованная. Я много раз говорил, что правильно «Чанко».

Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится», – сказал новичок UFC Магомед Зайнуков.

Напомним, Зайнуков получил контракт в UFC, единогласным решением судей победив Лукаса Кальдаса на Претендентской серии Даны Уайта.

UFC подписал двух россиян по итогам Претендентской серии Даны Уайта

Али Абдель-Азиз: «Зайнуков – еще один монстр из Дагестана. Знаю, ребята, что вам это не нравится»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арман Царукян: «Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Женщины должны быть дома. Это мужской спорт»
5сегодня, 11:06
Гор Азизян: «Если бы Хабиб был бразильцем, то никто бы не переживал под каким флагом он выходит. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны»
3сегодня, 10:46
Али Абдель-Азиз: «Зайнуков – еще один монстр из Дагестана. Знаю, ребята, что вам это не нравится»
1сегодня, 10:28
Главные новости
Монсон – о дисквалификации Конора: «Мне плевать. Каждый знает, что Макгрегор употреблял стероиды»
24 минуты назад
Арман Царукян: «Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Женщины должны быть дома. Это мужской спорт»
5сегодня, 11:06
Гор Азизян: «Если бы Хабиб был бразильцем, то никто бы не переживал под каким флагом он выходит. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны»
3сегодня, 10:46
Али Абдель-Азиз: «Зайнуков – еще один монстр из Дагестана. Знаю, ребята, что вам это не нравится»
1сегодня, 10:28
Арман Царукян: «Слышал, что Гейджи отказался драться со мной в Катаре. Он понимает, что проиграет»
4сегодня, 09:10
Белал считает, что Умар не станет следующим соперником Двалишвили: «Он не будет драться в декабре после октября. Мераб вызывает Яна»
4сегодня, 08:15
Арман Царукян: «Хамзат хотел помочь мне в подготовке, но я сказал: «Братан, ты весишь больше 90 кг. Ты травмируешь меня!» Надеюсь, что он будет в моем углу в бою с Хукером»
2сегодня, 07:58
Ян готов к реваншу с Двалишвили в декабре: «В первом бою я был готов на 50%, так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий поединок»
22сегодня, 07:41
Царукян – о поединке с Хукером: «Просто собираюсь 25 минут с ним бороться»
4сегодня, 07:28
UFC подписал двух россиян по итогам Претендентской серии Даны Уайта
12сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30