Зайнуков – о прозвище «Джон Порк»: «Я много раз говорил, что правильно «Чанко». Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится»

Магомед Зайнуков попросил фанатов не коверкать его прозвище.

«Я не «Джон Порк». «Чанко»! Не «Джон Порк».

Люди чуть путают из-за звучания. Джон Порк – это человек-свинья нарисованная. Я много раз говорил, что правильно «Чанко».

Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится», – сказал новичок UFC Магомед Зайнуков.

Напомним, Зайнуков получил контракт в UFC, единогласным решением судей победив Лукаса Кальдаса на Претендентской серии Даны Уайта.

