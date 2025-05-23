Евлоев – Волкановски: «Спасибо за стремление подраться со мной. Надеюсь, мы встретимся в декабре»
Мовсар Евлоев обратился к Александру Волкановски.
«Чемпион, большое спасибо за стремление подраться со мной. Следующий бой я проведу в июле, а ты - в сентябре. Надеюсь, что мы оба победим и сможем встретиться в декабре», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
Евлоев (19-0) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.
Ранее стало известно, что следующий поединок Евлоева пройдет на турнире серии UFC Fight Night в Абу-Даби.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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