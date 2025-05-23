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Евлоев сообщил, что выступит на турнире в Абу-Даби: «Увидимся в июле!»

Мовсар Евлоев сообщил, что проведет следующий бой на турнире в Абу-Даби.

«Если ты боец UFC и действительно считаешь себя лучшим в мире, то ты должен принимать каждый бой, который тебе предлагают. Без риска нет награды. Увидимся в июле! Абу-Даби», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев (19-0) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.

Турнир серии Fight Night в Абу-Даби состоится 26 июля и пройдет на стадионе «Этихад».

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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