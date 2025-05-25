Экс-боец UFC Браун – Аспиналлу: «Том, просто иди и дерись. Строй наследие. Продолжай показывать, что ты – именно тот, с кем Джонс должен драться»

Мэтт Браун посоветовал Тому Аспиналлу не ждать Джона Джонса.

«Я смотрю на эту ситуацию аналогично истории Майкла Чендлера и Конора Макгрегора . Том, просто иди и дерись, братан. Оставь свое имя в октагоне. Продолжай показывать, что ты – именно тот, с кем Джонс должен драться. Продолжай строить свое наследие. Держи имя на слуху.

Если ты сидишь в стороне, то это не очень помогает твоему положению», – сказал экс-боец UFC Мэтт Браун .

Ранее временный чемпион UFC Том Аспиналл высказался о долгом ожидании боя с Джонсом: «Почти год прошел с тех пор, как я в последний раз выходил в октагон. И нет каких-либо перспектив, кроме ожидания».

Джон Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Джонс обратился к Аспиналлу: «Закрой рот и делай, что тебе говорят»