Мухаммад Мокаев: «Пусть Махачев и Топурия выиграют пояса, а затем подерутся в промежуточном весе»

Мокаев считает, что Махачев и Топурия должны драться в статусе чемпионов.

«Если Ислам победит Илию, то люди скажут, что он победил еще одного бойца полулегкого веса. Но если Махачев выиграет титул в полусреднем весе, а Топурия победит Оливейру, то это будет куда более масштабная битва.

Я бы предпочел, чтобы они выиграли титулы, а потом дрались в промежуточном весе», – сказал бывший боец UFC Мухаммад Мокаев .

Напомним, Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой 29 июня за вакантный титул легкого дивизиона. Махачев проведет бой за пояс полусреднего веса с Джеком Делла Маддаленой – дату объявят позднее.

Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»

Илия Топурия: «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то может встать в длинную очередь»