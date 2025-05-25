Мухаммад Мокаев: «Пусть Махачев и Топурия выиграют пояса, а затем подерутся в промежуточном весе»
Мокаев считает, что Махачев и Топурия должны драться в статусе чемпионов.
«Если Ислам победит Илию, то люди скажут, что он победил еще одного бойца полулегкого веса. Но если Махачев выиграет титул в полусреднем весе, а Топурия победит Оливейру, то это будет куда более масштабная битва.
Я бы предпочел, чтобы они выиграли титулы, а потом дрались в промежуточном весе», – сказал бывший боец UFC Мухаммад Мокаев.
Напомним, Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой 29 июня за вакантный титул легкого дивизиона. Махачев проведет бой за пояс полусреднего веса с Джеком Делла Маддаленой – дату объявят позднее.
Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»
Илия Топурия: «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то может встать в длинную очередь»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
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