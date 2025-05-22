Чарльз Оливейра: «Махачев поднялся в полусредний дивизион из-за весогонки. Я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть»
Чарльз Оливейра назвал причину смены весовой категории Исламом Махачевым.
«Все дело в весогонке. Мы были на одном турнире, я наблюдал, как он гоняет вес. Это жесть. На взвешивании в пятницу он выглядел истощенным. Многие говорили, что ему тяжело укладываться в лимит. Думаю, он хочет быть в лучшей форме, и ради этого решил подняться.
В полусреднем дивизионе он станет опаснее. Он прибавляет в стойке, у него очень сильная борьба», – сказал боец UFC Чарльз Оливейра.
Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. За него подерутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра на UFC 317.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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